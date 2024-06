Amazonas fortalece ações de combates ao crime de violência contra pessoa idosa

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI), a Polícia Militar (PMAM), com o apoio da rede de proteção, deu início, nesta segunda-feira (10), a operação Virtude. A ação tem como objetivo fortalecer, durante todo o mês de junho, as ações de combate aos crimes contra a pessoa idosa.

A delegada titular da DECCI, Andrea Nascimento, destacou que durante esse período, serão realizadas ações educativas e repressivas. A ideia é incentivar a denúncia para reduzir os crimes contra idosos.

’’O principal objetivo é o combate efetivo à violência praticada contra as pessoas idosas. Isso acontece através da soma de esforços de ações educativas, preventivas e repressivas por todos os órgãos da rede de proteção. Vamos nos unir ainda mais para fortalecer o trabalho que já realizamos durante todo o ano’’, afirmou a delegada.

Denúncias

A delegada enfatizou que as denúncias de crimes contra a pessoa idosa podem ser feitas por meio do Disque 100, disque 181, na sede da DECCI. Além disso, Nascimento reforçou, que Boletins de Ocorrência (BO’s), podem ser registrados em qualquer unidade da Polícia Civil, seja em Manaus ou nas delegacias dos demais 61 municípios do Amazonas.

Efetivo Integrado

A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Amazonas, os trabalhos serão coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) com o apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), Polícia Militar (PMAM), com apoio de secretarias do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus, entidades e órgãos que integram a rede de proteção à pessoa idosa.

*Com informações da assessoria

