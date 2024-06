“O mundo olha muito a Amazônia pela copa das árvores”, diz Wilson Lima em defesa as ações voltadas para povos da região

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou, nesta terça-feira (11), que o mundo olha muito a Amazônia pela copa das árvores e nem sempre consegue enxergar as suas verdadeiras raízes, que são as pessoas que vivem na região. A declaração foi feita durante a abertura da 22ª Semana da Sustentabilidade, a Sustainability Week (SW24), promovida pelo BID Invest, instituição do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Eu fico muito feliz todas as vezes que alguém vem aqui para entender, de fato, qual é a realidade e a complexidade de quem vive nessa região, uma região que todo mundo ouve falar, que todo mundo fala sobre, mas que pouca gente tem conhecimento do que se passa por aqui”, pontuou o governador.

O evento é realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, e pela primeira vez acontece fora dos Estados Unidos. O fórum é um dos mais importantes da agenda global de sustentabilidade para o setor privado e conta com apoio institucional do Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Movimentação de Ativos (Cada), da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“O governador tem grandes expectativas e interesse em desenvolver projetos em parceria com o BID e o setor público-privado no Amazonas. E, através desse trabalho em conjunto, identificar setores que tenham impactos positivos no meio ambiente, especialmente na vida da população”, ressaltou o gerente-geral do BID Invest, James Scrivem.

No Amazonas, o BID tem parceria com o Governo do Estado em projetos de saneamento básico, educação, urbanização e moradias de qualidade para a população, a exemplo dos Programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), na capital, e de Saneamento Integrado (Prosai), no interior.

Ao longo dos anos, os programas têm influenciado diretamente na qualidade de vida de cerca de 331 mil pessoas que viviam em áreas insalubres, sob risco de alagação, às margens de igarapés. Por meio dos programas, o Estado construiu 2.892 apartamentos para famílias que antes moravam em palafitas, além de contribuir também com a saúde da população.

Programação

Serão cinco os temas apresentados durante a 22ª Semana da Sustentabilidade: Investimento de Impacto; Amazônia; Inclusão; Bioeconomia; e Mudanças Climáticas. Além disso, ferramentas, práticas e experiências que estão moldando o futuro do impacto sustentável no país e no mundo.

O presidente do BID, Ilan Goldfajn, estará no evento e fará uma visita às obras do Prosamin+. É a primeira visita do dirigente maior da instituição, em 18 anos de programa.

