“Quais argumentos ela irá ter para não defender e aceitar”, diz deputado sobre Marina Silva e reconstrução da BR-319 

Manaus (AM) – Com possível viabilidade da pavimentação da BR-319, anunciada nesta terça-feira (11), pelo relatório concluído pelo Ministério dos Transportes, o deputado estadual Rozenha (PMB-AM) questionou, em uma sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a posição da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em relação à reconstrução da rodovia.

“Eu gostaria só de saber e entender o que pensa agora a ministra Marina Silva, qual a oposição e quais os argumentos que ela irá ter para não defender e aceitar a reconstrução da BR-319?”, questionou o deputado Rozenha.

Deputado Rozenha alfineta Marina Silva: “Quais argumentos ela vai ter?” pic.twitter.com/rSFUw9sGvp — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 11, 2024

Rozenha enfatizou a importância de que a bancada federal do Amazonas se una para garantir que o estudo e, consequentemente, a reconstrução da BR-319 integrem o PAC seleções de 2024.

“Essas bancadas devem se unir, porque é um propósito que vai beneficiar todos esses estados. Autazes caminha para trazer para sua vida a redenção econômica. A BR-319 será vital e elementar para que a gente possa escoar o potássio que iremos retirar de Autazes”, afirmou o deputado.

Ele ainda expressou sua frustração com o estado atual da rodovia, construída há 50 anos com o intuito de beneficiar os habitantes da Amazônia.

“Não é possível, não é aceitável que 50 anos depois uma rodovia que foi construída pensada no homem da Amazônia, no verdadeiro guardião da floresta, possa estar na situação que está”, concluiu Rozenha.

Relatório sobre viabilidade técnica

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, na manhã de hoje (11), em sua conta na rede social X (antigo Twitter) que a viabilidade técnica e ambiental para a repavimentação da BR-319 está pronta.

“Acabo de conversar ao telefone com o ministro dos Transportes, @RenanFilho_, que entrega hoje o relatório que aponta que a repavimentação da BR-319 é tecnicamente viável e ambientalmente sustentável”. “Parabenizo o grupo de trabalho pelo relatório e coloco o Estado à disposição para agilizar esse processo no que for necessário. A BR-319 é fundamental para o desenvolvimento social e econômico da Amazônia e do Brasil. Vamos pra cima!”

Foto: Reprodução

A importante obra, que vai tirar o Amazonas do isolamento terrestre do restante do Brasil, tem investimento estimado em R$ 2 bilhões. Segundo a publicação do Valor, o relatório vai apontar maneiras de garantir a preservação ambiental, que vem sendo um ponto de controvérsias para a pavimentação da via, que corta os estados do Amazonas e Rondônia.

Entre as soluções apontadas pelo grupo de trabalho para garantir a proteção da biodiversidade na região está o cercamento de 500 quilômetros do “trecho do meio”, o monitoramento da via e a instalação de 172 passagens para que os animais atravessem a rodovia com segurança.

A pavimentação vem sendo defendida pelo governador Wilson Lima, que entende a obra como um projeto fundamental para o estado, além de grande importância nacional. O governador viajou a Brasília para a primeira reunião do grupo de trabalho do Ministério dos Transportes.

A BR-319 tem cerca de 918 quilômetros de extensão e faz a ligação entre as capitais Manaus e Porto Velho (RO) e outras regiões do Brasil. Porém, boa parte dela, em especial do trecho do meio, não é pavimentada.

