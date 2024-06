Homem tenta matar desafeto a facadas por ciúmes da namorada no AM

Barreirinha (AM) – Um homem de 22 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (11), por homicídio qualificado na modalidade tentada e lesão corporal contra um homem de 56 anos, ocorridos no município de Barreirinha, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Adanor Porto, da 42ª DIP, o autor e a companheira teriam ido à casa de uma amiga em comum, na madrugada de segunda-feira (10). Na ocasião, o homem ficou enciumado pois a sua namorada estava próxima de um conhecido.

“Com raiva, o indivíduo pegou uma faca da cozinha e atingiu a vítima na costa e o golpeou quatro vezes. Fomos acionados pela Polícia Militar sobre a ocorrência e, juntos, fizemos a captura do autor que estava foragido desde do crime”, disse.

Conforme o delegado, o homem ainda teria lesionado a mão esquerda de uma segunda vítima que, no momento do crime, teria tentado apartar a briga. Ambas as vítimas foram encaminhadas ao hospital do município e o homem está em estado grave em razão dos golpes.

O homem responderá por homicídio qualificado na modalidade tentada e lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

