Policial mata mulher e colega de farda durante festa em briga por ciúmes

Suspeito trocou tiros com outros policiais e morreu

Uma mulher identificada como Ketolly Rocha e o soldado da Polícia Militar Eduardo Costa dos Santos, foram mortos na madrugada de sábado (4), durante uma festa, em Tucuruí, sudeste do Pará. De acordo com a polícia, o suspeito do crime seria o policial penal Jonathan Brandão de Oliveira, de 31 anos, ex-namorado de Ketolly.

Conforme as investigações, a motivação teria sido ciúme, ao ver a jovem com o PM. Após o crime, o mesmo fugiu do local.

Durante um patrulhamento, a guarnição da Polícia Militar o encontrou e houve uma troca de tiros, Jonathan acabou sendo alvejado e foi à óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A Polícia Civil confirmou o caso, informando que o Policial Penal estava de folga. A Polícia Militar disse que presta assistência à família do agente.

“A Polícia Civil informa que um inquérito foi instaurado na Delegacia de Tucuruí para investigar a morte de três pessoas na madrugada deste sábado (04). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informa que o policial penal estava de folga, e que acompanha as investigações. A Polícia Militar informa que presta assistência à família do militar e lamenta o ocorrido”, disse a nota.

Leia mais

Medidas de combate a crimes ambientais resultam em multas e infrações no Amazonas

Quase 4 milhões de candidatos fazem hoje primeiras provas do Enem

VÍDEOS: família pede Justiça após jovem ser morto por motoristas de app em Manaus