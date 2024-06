Maquiadora do Caso Djidja presta novo depoimento

Manaus (AM) – A maquiadora do Salão Belle Femme, Claudiele Santos da Silva, prestou um novo depoimento nesta terça-feira (11), na sede do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A profissional é investigada pelo envolvimento na morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso e a existência da seita na família ‘Pai, Mãe e Vida’, que utiliza ketamina de forma ilegal.

Na última quarta (5), a maquiadora teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, por ela ter uma criança com menos de 12 anos que depende dela.

Claudiele pode perder o benefício da prisão domiciliar já que a filha está sob a guarda do pai. Segundo a maquiadora, ela não está tentando se beneficiar para não retornar ao presídio.

“A guarda é compartilhada, mas o lar de referência é meu. No tempo em que ele ficou na minha casa, ele nunca fez questão da criança e quem fazia questão de ficar com a criança e pegar ela era a bisavó, a avó dele. Ele tem raiva por questões pessoais e acha que fazendo isso vai me prejudicar, mas tá prejudicando não somente a mim”, enfatizou.

Dono da clínica Maxvet se entrega à polícia

O dono da clínica veterinária Maxvet, identificado como José Máximos, se entregou na sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), neste sábado (8). O empresário é investigado pela Polícia Civil do Amazonas por fornecer ketamina, de forma ilegal, para a família da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso.

José foi intimado para comparecer à delegacia para prestar esclarecimento sobre a venda do medicamento, e como não colaborou, a polícia pediu sua prisão. Desde então, ele estava foragido.

Na sexta-feira, o ex-namorado de Djidja, Bruno Roberto, e o coach da família, Hatus Oliveira, também foram presos na operação que investiga o uso de ketamina, causa da morte da ex-sinhá, segundo Inquérito Policial.

