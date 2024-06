Matteus faz surpresa do dia dos namorados para Isabelle Nogueira; VÍDEO

Em vídeo Isabelle aparece impressionada com a decoração feita pelo amado.

O ex-BBB Matteus, de 27 anos, emocionou Isabelle Nogueira na manhã desta quarta-feira (12), ao preparar uma surpresa do dias dos namorados na casa dela. Em vídeo, Isabelle aparece impressionada com a decoração feita pelo amado.

Para comemorar a data, o mineiro decorou a casa da cunhã com balões de corações, fotos dos dois, uma mesa de café da manhã e pétalas de rosa no chão. Ao se deparar com a decoração a cunhã se derreteu e questionou: ”como você fez tudo isso, sem eu perceber?”.

O casal que se conheceu durante o reality Big Brother Brasil 24, engataram um romance fora da casa e oficializaram o relacionamento em maio.

