Isabelle Nogueira recebe Medalha Ruy Araújo por representação da cultura amazonense

A cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, que conquistou o terceiro lugar no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), foi homenageada com a Medalha Ruy Araújo, nesta segunda-feira (3), pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A homenagem teve iniciativa dos 24 deputados estaduais e aconteceu como um reconhecimento ao seu desempenho no programa, contribuindo para a defesa e representação da mulher amazônida, dos símbolos da cultura amazonense e, sobretudo, do Festival Folclórico de Parintins.

A Medalha Ruy Araújo é a maior comenda da Casa Legislativa e foi instituída para condecorar personalidades que desempenharam papéis de destaque por seus feitos e atuação profissional, em favor da sociedade amazonense, seja na área política, empresarial ou cultural.

“A concessão da Medalha Ruy Araújo à Isabelle Nogueira é um reconhecimento à difusão e à projeção nacional e internacional da nossa cultura amazônica, feita por ela, durante toda a sua passagem pela TV”, afirmou o presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB) durante a Sessão Especial.

Cunhã

Isabelle Adriana Nogueira Dias nasceu em Manaus, é formada em Letras, com habilitação em Espanhol, pós-graduada em Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Superior.

Desde o ano de 2018 ocupa o posto de cunhã-poranga do boi-bumbá Garantido, e sempre foi atuante e envolvida em atividades culturais, tendo iniciado sua carreira dançando na banda Encanto Vermelho. Em seguida, ocupou os postos de Rainha Ritmada e Rainha do Folclore do Boi Brilhante (Manaus), entre os anos de 2009 e 2010. A partir de 2015 atuou como Rainha do Folclore do Boi Garantido, estreando no maior festival folclórico do país.

Em seu pronunciamento, visivelmente emocionada, Isabelle agradeceu a homenagem e destacou que quem recebe a Medalha não é uma celebridade.

“Quem está diante de vocês é uma mulher do povo, filha de uma mãe solo, irmã de irmãos a proteger”, disse Isabelle, destacando a força das mulheres amazonenses.

“Não é fácil ser mulher, é um desafio que nasce quando mal ficamos de pé”, disse a cunhã-poranga, complementando: “Somos tantas Isabelles, Marias, Jaquelines a se defender. Hoje, eu sou a imagem da mulher que pode vencer, mas também já fui a mulher que sabe se erguer quando teve tudo a perder”, declarou Isabelle.

A homenageada lembrou da sua carreira, afirmando que dançou para alegrar seu coração, mas também dançou para ajudar a pagar as contas.

“Recebo essa homenagem com a certeza de que vim do povo, e pelo povo tenho que fazer. Prometo e me comprometo todos os dias que farei do Amazonas minha missão de fé, porque não basta dizer de onde veio. Tem que lutar, tem que amar. E eu te amo, meu Amazonas”, conclui a cunhã-poranga do Amazonas.

Visibilidade

Para o presidente da Aleam, essa visibilidade é importante porque contribui com o Festival de Parintins, a maior festa cultural do Amazonas. Cidade destacou, ainda, o grande feito alcançado por Isabelle Nogueira: a união das torcidas de Garantido e Caprichoso.

Isabelle é a cunhã-poranga do Boi Garantido, item que é avaliado e recebe notas nas três noites de apresentação do bumbá durante o Festival Folclórico de Parintins, que acontece anualmente no município de Parintins (distante 369 quilômetros da capital), no último fim de semana de junho.

“Hoje esta Casa agradece a você, Isabelle, na forma da Medalha Ruy Araújo, que é enorme, e hoje é do tamanho da sua representatividade”, disse o presidente, concluindo que o Amazonas agradece pela defesa e divulgação da cultura do Estado.

Os deputados Alessandra Campelo (Podemos), Wilker Barreto (Mobiliza) e Adjuto Afonso (UB) também destacaram a história de vida e principalmente a sua caminhada na cultura estadual.

Campelo afirmou que Isabelle foi a representatividade da mulher amazônida, da ancestralidade, da importância da família.

”Você representou muito mais que o Festival de Parintins, porque, ao falar da luta da sua mãe, que foi mãe solo, você falou da luta de muitas mães, de muitas mulheres, que diariamente se dedicam para o fazer o melhor por suas famílias”, disse a deputada.

O deputado Wilker Barreto destacou, ainda, a maneira orgulhosa que a homenageada falava de sua origem nortista, e que por meio de sua participação no programa, o Festival, o boi-bumbá e Parintins se tornaram conhecidos por muito mais pessoas, fortalecendo ainda mais o turismo e a economia da nossa região.

Leia mais

Isabelle Nogueira vai receber Medalha Ruy Araújo nesta segunda-feira (3) na Aleam

Isabelle fala sobre despedida e luta de Djidja contra depressão: ‘estado crítico’

Arena Planeta Boi marca retorno de Isabelle Nogueira aos palcos de Manaus