Google oferta novas vagas de emprego no Brasil; saiba como se candidatar

A Google anunciou, na terça-feira (11), a abertura de seu novo centro de engenharia e oferecerá vagas de trabalho nos modos presencial e híbrido nos escritórios da empresa em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

As oportunidades estão em diversos níveis de carreira, desde cargos para iniciantes até funções de liderança.

Os engenheiros brasileiros vão trabalhar com as equipes globais da Big Tech nas áreas de Engenharia de Software, Busca, Privacidade e Segurança.

Mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência (PcD) também terão oportunidades disponíveis na empresa de tecnologia.

Conforme já anunciado pela empresa de tecnologia e publicado pelo SBT News em fevereiro deste ano, o Google vai abrir seu novo Centro de Engenharia de São Paulo, que será instalado em um dos prédios do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), localizado no campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP).

O centro faz parte do IPT Open, iniciativa do instituto que busca promover e fortalecer o ecossistema de inovação local.

“Com a expansão e contratação de novos profissionais, vamos trabalhar desenvolvendo tecnologias que impactam bilhões de pessoas no mundo todo. Os passos que estamos dando reforçam a visão do Google sobre o Brasil como um pólo de inovação, diversidade e com uma grande presença de talentos”, afirma Alex Freire, diretor de Engenharia do Google.