Últimos ingressos disponíveis para ‘Bibi, uma vida em musical’ no Teatro Amazonas

Com três apresentações neste final de semana, ‘Bibi, uma vida em musical’ conta com poucos ingressos disponíveis para a venda. Dedicado a celebrar o centenário de Bibi Ferreira, o espetáculo nacional será apresentado no Teatro Amazonas na sexta (14) e no sábado (15) às 20h; no domingo (16) será às 19h. Os valores de ingresso variam entre R$40 e R$200 e estão à venda na bilheteria do teatro, nas Óticas Diniz e pelo site https://shopingressos.com.br/.

Com uma trajetória vitoriosa com 44 prêmios e 112 indicações, “Bibi”, uma vida em musical”, narra a história familiar, profissional e amorosa da artista, desde a formação em música, dança e línguas estrangeiras, estimulada pela mãe Aida Izquierdo, bailarina espanhola; até a estreia profissional no teatro, aos 19 anos, foi pela mão do pai, o ator Procópio Ferreira, em papel escrito por ele para a filha. Assim, o musical percorre todas as fases da vida de Bibi.

Sob direção musical de Tony Lucchesi (‘A Cor Púrpura’, ‘Eu não posso lembrar que te amei–Dalva e Herivelto’) o elenco interpreta 33 canções. Cinco delas foram criadas especialmente para o espetáculo, com letra e música de Thereza Tinoco, que já teve composições gravadas por Simone, Ney Matogrosso, Lucinha Araújo, entre outros. Thereza compôs ainda para vários espetáculos infantis, como ‘Fica Combinado Assim’, de Herval Rossano, além de dois números musicais para ‘Bibi in Concert Pop III’, a pedido de Bibi Ferreira.

O espetáculo retorna aos palcos para celebrar o centenário de Bibi Ferreira. Fotos: Leo Aversa

‘Bibi, uma vida em musical’ tem texto de Artur Xexéo e Luanna Guimarães e direção geral de Tadeu Aguiar. Amanda Acosta volta a viver Bibi, em interpretação premiada (Melhor atriz 2018 – APCA, Bibi Ferreira, Reverência, Cesgranrio, entre outros). O musical reúne 18 atores em cena: além de Amanda Acosta, estarão no palco Chris Penna, Gottsha, Simone Centurione, Rosana Penna, João Telles, Fabricio Negri, Leandro Melo, Julie Duarte, Fernanda Misailidis, Mariana Montenegro, Flávio Moraes, Ariel Venancio, Leonam Moraes, Daruã Góes , Léo Araújo, Elis Loureiro e Rafa Diverse.

Além de Manaus, o espetáculo retorna aos palcos para celebrar o centenário de Bibi Ferreira, considerada uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, em Vitória (SP), João Pessoa, São Luis (MA) e Belém (PA). Apresentado pelo Ministério da Cultura e Circuito Cultural Bradesco Seguros, através da Lei de Incentivo à Cultura, o espetáculo é uma realização da Negri e Tinoco Produções Artísticas (‘Excepcionalmente Normal’ e diversos shows de Thereza Tinoco e Áurea Martins. A produção local é assinada pela Bruna Curcio Soluções Audiovisuais, com assessoria de imprensa por Lídia Ferreira e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

SERVIÇO

Bibi, uma vida em musical” – turnê nacional.

Data: 14 (20h), 15 (20h) e 16 (19h) de junho de 2024

Local: Teatro Amazonas. Tel.: bilheteria Teatro Amazonas: (92) 3622-1880

Pontos de venda físico:

Local Ótica Diniz. Horário 10:00-22:00

Endereços: Manauara Shopping /Amazonas Shopping /Sumaúma Shopping

Valor: Ingressos: de R$40 a R$200

Compras via internet no site: https://shopingressos.com.br/

Ponto de venda físico: Bilheteria Teatro Amazonas

Classificação Indicativa: 10 anos

Duração: 165 minuto

