Canções da Floresta inicia turnê mundial com apresentações gratuitas no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas terá uma imersão sensorial pela maior floresta do mundo no novo espetáculo do músico e produtor Leo Gandelman acompanhado pela Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Otávio Simões. O “Canções da Floresta do Amazonas” acontece nos dias 12 e 13 de junho, com entrada gratuita, a partir das 20h.

O concerto que une o Saxofone e a Orquestra promoverá uma experiência poética em prol da preservação da Floresta Amazônica, além de ser uma carta aberta para celebrar a natureza. Através da imersão, o público será sensibilizado com a conexão entre a experiência musical e a preservação do meio ambiente.

“Este trabalho resgata a força da nossa música clássica e propõe uma atenção do público para a importância fundamental da Amazônia na existência de vida em nosso planeta. Sou músico de sopro e valorizo ainda mais o ar puro que precisamos para respirar. O projeto sinaliza todas essas mensagens por meio da música”, destaca Leo Gandelman.

Enquanto os músicos se apresentam no palco, imagens e vídeos emblemáticos feitos pelo fotógrafo brasileiro Oskar Metsavath irão passar no telão do Teatro Amazonas. Em reconhecimento ao seu apoio permanente às ações de cultura de paz, inclusão social e desenvolvimento sustentável, o profissional foi nomeado pela UNESCO Embaixador da Boa Vontade. Além disso, ele também é designer de moda admirado pela cantora Madonna e por Marc Jacobs, formado em medicina e criador da marca Osklen. Junto com Leo Gandelman, ele assina a direção de arte do “Canções da Floresta do Amazonas”.

O projeto celebra ainda a riqueza artística cultural do Brasil apresentando músicas autorais de Leo Gandelman e obras emblemáticas dos 3 maiores compositores de todos os tempos: Heitor Villa Lobos, Radamés Gnatalli e Antonio Carlos Jobim, com adaptações inéditas para Saxofone e Orquestra, e melodias marcantes da música popular.

O concerto em Manaus marca o início da turnê mundial do projeto que passará por todas as regiões do Brasil, e também por Portugal.

Os ingressos serão distribuídos somente nos dias das apresentações, a partir das 17h, por ordem de chegada no Teatro. Todas as sessões contam com audiodescrição e libras.

O “Canções da Floresta do Amazonas” tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet -, do Grupo GP, da Estácio e do Instituto Yduqs. Também tem o apoio da Osklen, do Om.art, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, do Governo do Amazonas, da Odonto Star e da Ótica Visus. O concerto é realizado pelo Sax Driver, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal.

Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

