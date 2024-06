VÍDEO: Amom faz ‘pedido de casamento’ no Dia dos Namorados

Em tom romântico, com música de fundo, Amom relata que “já vem namorando há bastante tempo e nesse Dia dos Namorados, quer fazer um anúncio”

Em uma postagem bem humorada nas redes sociais, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), publicou um vídeo em homenagem ao Dia dos Namorados no seu Instagram, nesta quarta-feira (12). Com a legenda ‘Eu quero casar com você’, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus fez uma analogia entre o Dia dos Namorados e a capital amazonense como se fosse uma namorada para pedir a cidade em “casamento”.

Em tom romântico, com música de fundo, Amom relata que “já vem namorando há bastante tempo e nesse Dia dos Namorados, quer fazer um anúncio”. Na legenda, o atual deputado comentou, “Eu quero casar com você!! Feliz dia dos namorados, Manaus!”.

“A gente já vem namorando a bastante tempo e nesse Dia dos Namorados eu quero fazer um anúncio. Eu já estou usando o anel de compromisso aqui e assim, os anos que a gente passou juntos, fez a gente se conhecer melhor. E eu quero te dar uma vida melhor. Quero ser feliz junto com você. Quero fazer um pedido de casamento“, declara Amom Mandel.

No vídeo, Amom mostra um anel de “compromisso” e diz que “os anos que a gente passou juntos fez a gente se conhecer melhor”. Ele afirma que quer dar uma vida melhor para a cidade e que quer ser feliz com “você”.

“Manaus, nesse Dia dos Namorados, eu queria realmente firmar o compromisso, te dar motivos para ser feliz de novo, pra a gente ter bons momentos, pra a gente melhorar a nossa vida. E pedir para que você, que está assistindo, se você shippa, comenta aqui em baixo”, completou o deputado em sua declaração.

VÍDEO:

Vídeo: Reprodução/Instagram

