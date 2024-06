União Brasil busca eleger número recorde de prefeitos e vereadores no Amazonas

Manaus (AM) — As eleições municipais em 2024 podem ser um divisor de águas na história do União Brasil no Amazonas. A legenda prevê o pleito como um momento decisivo para o crescimento e prevê eleger um número recorde de prefeitos e vereadores em todo o Estado.

Na busca de fortalecer a sigla, o presidente do União Brasil no Amazonas, governador Wilson Lima, tomou posse, na terça-feira (11), como membro da Executiva Nacional da legenda, em Brasília (DF). No Estado, o partido já contabiliza 46 pré-candidatos a prefeito e sete pré-candidatos a vice para as eleições deste ano.

Ao discursar no evento, o governador dirigiu as palavras diretamente ao presidente do União Brasil Nacional, Antônio Rueda. “Todos que estão aqui são prova da sua capacidade do diálogo, da sua serenidade, mas também da firmeza na hora de tomar as decisões”, disse Wilson Lima.

Wilson Lima destacou, ainda, que as eleições municipais desse ano serão um momento decisivo para o crescimento do partido no Estado, assim como em todo o país.

“Esse ano o União Brasil fará a maior quantidade vereadores no Amazonas e a maior quantidade de prefeitos de todos os tempos no estado. O União Brasil no Estado do Amazonas já é o maior e mais importante partido e isso está acontecendo apenas lá”, acrescentou.

Em março, o governador do Amazonas nomeou mais 17 nomes para presidir, de forma provisória, as comissões municipais da legenda em municípios do interior do Estado. No total, com os 32 nomeados em fevereiro, já são 49 dirigentes escolhidos para comandar a sigla no Amazonas até que eleições sejam realizadas para as composições definitivas.

Segundo Wilson, a sigla se prepara para o pleito municipal deste ano com foco em projetos que levem qualidade de vida e oportunidades socioeconômicas à população do maior número possível de municípios amazonenses, fortalecendo o trabalho que já vem sendo realizado pelo governo estadual.

Prefeitos e vereadores

Além do novo presidente, também tomaram posse o 1º vice-presidente da legenda, Antônio Carlos Magalhães Neto, outros sete vice-presidentes, secretário-geral, tesoureira, tesoureiro-adjunto, membros e suplentes. Além de membros do União Brasil, o evento contou com a presença de representantes de outros partidos.

Já no mês de março, Wilson oficializou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, como presidente do União Brasil em Manaus.

“Roberto [Cidade], muito obrigado pela sua disposição, é de pessoas como você que precisamos, é de soldados, de guerreiros, de gente que vai colocar a mão na massa, de gente que tem a sensibilidade que você tem, e o que lhe traz aqui é a sua história de vida, a história de batalha da sua família, a sua história que vem lá da Calha do Madeira, que acorda cedo, que tem disposição para trabalhar”, destacou Lima durante o evento.

O governador disse ainda que, dentro do partido, “ninguém quer tomar o espaço de ninguém”.

“Temos disposição, serenidade, diálogo. E aqui [no União Brasil] ninguém precisa tomar espaço de ninguém, aqui ninguém precisa pisar em ninguém, aqui a nossa diferença é o trabalho, que a gente acorda cedo e faz o que tem que ser feito sem ter que se preocupar com a vida de quem quer que seja a não ser fazer entregas para melhorar a vida da população que mora em Manaus e mora no estado do Amazonas”, concluiu.

