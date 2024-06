São José 1 é primeira escola municipal com sala para alunos com necessidades educacionais especiais

A Prefeitura de Manaus reinaugurou, nesta quarta-feira (12), a escola municipal São José 1, na comunidade Nossa Senhora do Livramento, no Tarumã-Mirim, rio Negro. A instituição é a 338ª unidade de ensino completamente revitalizada e a primeira da zona rural a contar com uma sala de recursos.

A sala é essencial para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, proporcionando um ambiente adaptado e recursos específicos para facilitar o aprendizado. A escola municipal São José 1 foi entregue, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) após 30 anos da última reforma, passando por uma completa reestruturação.

As melhorias incluem a criação de uma sala de recursos, dois depósitos, um pátio, Centro de Tecnologias Educacionais (CTE), um depósito de freezers, entre outros espaços. A iniciativa beneficiará aproximadamente 140 alunos desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino, que continuaram seus estudos em locais alternativos durante as obras.

Sheila Azevedo, mãe de um dos alunos beneficiados pela reforma, também expressou sua gratidão.

“A reforma da escola São José 1 traz uma nova esperança para nossos filhos. Agora, eles têm um ambiente adequado e recursos que vão fazer toda a diferença na educação deles”, concluiu Sheila Azevedo.

Na cerimônia de reinauguração, a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, ressaltou a importância da reforma para a comunidade ribeirinha e destacou o compromisso da prefeitura em promover a educação de qualidade em todas as regiões da cidade.

“Estamos muito felizes em entregar esta escola totalmente renovada, especialmente por ser a primeira da zona rural a contar com uma sala de recursos. Isso representa nosso empenho em garantir que todas as crianças tenham acesso às melhores condições de aprendizado”, afirmou Dulce.

