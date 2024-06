Dono de distribuidora é baleado com mais de 10 tiros na Compensa

Um homem identificado como Liberjairon Lima, de 39 anos, foi baleado com mais de 10 tiros na noite desta quarta-feira (12). O crime ocorreu na rua Santo Antônio, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi socorrida e levada até uma base de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois para uma unidade hospitalar de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem, que é dono de uma distribuidora, estava fechando seu estabelecimento quando foi surpreendido por criminosos que desceram de um carro e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após ser baleado com os disparos, um taxista que estava passando no local socorreu a vítima e levou até uma base do Samu, em seguida foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Não há informações do estado de saúde da vítima e nem da motivação do crime.

Até o momento os suspeitos ainda não foram localizados, nem informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil deve investigar o caso.

