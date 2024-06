Setor de bares e restaurantes fatura R$ 100 bilhões no primeiro trimestre, projeta Abrasel

Com o aumento da renda familiar brasileira, os estabelecimentos de alimentação fora do lar registram alta no movimento

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) trimestral, divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que o consumo das famílias (1,5%) superou o crescimento geral de 0,8%. Com isso, a estimativa é de que os bares e restaurantes tenham alcançado um faturamento de R$ 107 bilhões no primeiro trimestre, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Até o fim de 2024, a projeção é de que o setor fature cerca de R$ 428 bilhões, um crescimento 3,3% em relação ao ano passado.

O aumento na renda familiar brasileira se destaca entre os motivos que contribuem para a alta no movimento dos bares e restaurantes. Em 2023, a renda média domiciliar per capita (por pessoa) subiu a R$ 1.848 por mês, alcançando o maior patamar em uma série histórica de doze anos. Esse resultado foi impulsionado, principalmente, por programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e pelo crescimento no número de pessoas empregadas. Até abril deste ano, foram criadas mais de 958 mil vagas formais de emprego no país, segundo o Ministério do Trabalho.

“Com maior poder de compra, é natural que as famílias brasileiras passem a redirecionar parte de seus salários para a alimentação fora do lar, como acontecia antes da pandemia. Esse movimento é essencial para a recuperação do setor, contribuindo para que bares e restaurantes se reergam e voltem a prosperar”, afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

As boas expectativas trazem alívio aos empreendedores do setor, que lidam com um alto número de dívidas acumuladas desde a pandemia, que impôs duras restrições aos estabelecimentos.

Uma pesquisa realizada pela Abrasel, em maio deste ano, mostrou que 41% dos bares e restaurantes estão com pagamentos em atraso. Desses, mais da metade (72%) devem impostos federais, 53% impostos estaduais e 38% empréstimos bancários.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Serasa: 30% dos brasileiros vão usar restituição do IR para quitar dívidas

Onda de rotatividade de funcionários cresce no setor de bares e restaurantes