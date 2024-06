Rede Globo não transmitirá Festival de Parintins 2024

Manaus (AM) – A Rede Globo anunciou, nesta quinta-feira (13), que não transmitirá o Festival Folclórico de Parintins de 2024. O comunicado informou que a emissora não conseguiu chegar a um acordo com a Rede Calderaro de Comunicação, atual detentora dos direitos de exibição.

A TV Acrítica tem os direitos exclusivos de transmissão até 2028. A quebra de contrato incidiria em uma multa de R$ 10 milhões, que foi o grande impasse entre a Rede Calderaro e a Rede Globo.

No comunicado, o grupo carioca afirma que continua interessada em exibir, nas suas diversas plataformas, a festa do folclore dos povos da floresta e que manterá apenas a cobertura jornalística do evento.

O anúncio da transmissão do evento pela Rede Globo e Rede Amazônica havia foi feiro no início do mês de maio, pelo Governador Wilson Lima. Na época, foi informado que a transmissão iria ocorrer por meio de todas as plataformas da emissora na TV, rádio e internet.

O Festival de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, com transmissão oficial pela TV Acrítica.

