Projeto do Botânica Office em Manaus ganha o “oscar” da arquitetura brasileira

Manaus (AM) — Lançado há um ano, o projeto do Botânica Office, empreendimento que a construtora e incorporadora Engeco está erguendo na avenida Darcy Vargas, Parque 10, agora se torna orgulho para o Amazonas. O empreendimento foi anunciado como o vencedor, na categoria Sustentabilidade, do Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura, um reconhecimento importante no cenário arquitetônico nacional. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira em São Paulo.

Promovido pelo grupo Saint-Gobain em parceria com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, o concurso é um dos mais prestigiados do setor e incentiva projetos que promovem sustentabilidade, conforto ambiental e inovação.

O projeto tem sido elogiado pela população e pela crítica especializada por sua estética disruptiva, pela valorização da natureza, além de seu potencial como atrativo turístico.

O diretor-presidente da Engeco, Porfírio Saldanha, destacou a importância desse reconhecimento para o Botânica Office, um projeto que se propôs a ser pioneiro em Manaus, proporcionando um ambiente corporativo que favorece o equilíbrio emocional, social e a interação com a natureza.

“O reconhecimento do Botânica Office como vencedor deste prestigiado prêmio é uma prova do compromisso da Engeco com a inovação e a excelência na arquitetura”, afirmou.

Já o sócio-fundador da Engeco, Maury Guerreiro, lembrou que a Engeco está prestes a completar 40 anos e que o legado da empresa é marcado por uma trajetória sólida. “Ao longo dessas quatro décadas, a Engeco sempre se dedicou a entregar projetos que não só atendem às necessidades do mercado, mas também superam as expectativas de nossos clientes. Nosso compromisso com a inovação, a qualidade e a sustentabilidade é refletido em cada empreendimento que realizamos, e este prêmio é uma validação desse esforço.”

Design biofílico

O projeto do Botânica Office é assinado pelo escritório Troost + Pessoa Architects, liderado pelos arquitetos Laurent Troost e Vitor Pessoa, com influência do que há de mais avançado em arquitetura global.

O business center é o primeiro edifício 100% biofílico da Amazônia. Com uma fachada que floresce durante as estações do ano, o projeto alia estética e funcionalidade, incluindo floreiras em todos os andares e um corredor técnico para a manutenção das plantas. Um sistema inovador de irrigação com gel mantém as plantas hidratadas e saudáveis.

O edifício oferece uma estrutura exclusiva para escritórios e consultórios, com salas que variam de 32m² a 132,98m² e lajes corporativas de 488,40m² a 884,52m², além de uma área comum com lobby de pé direito duplo, circulação e hall de elevadores com janelas para a cidade em todos os pavimentos.

Sobre a Engeco

É uma construtora e incorporadora que está há 40 anos no mercado imobiliário. Foi fundada por Maury Guerreiro e Porfírio Saldanha e tem se destacado por oferecer empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão e exclusivos.

*Com informações da assessoria

