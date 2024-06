Sedecti participa de workshop sobre tecnologia promovido pela Moto Honda da Amazônia

Manaus (AM) — A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) marcou presença, nesta quinta-feira (13), no Workshop de Tecnologia para Motocicletas, Decarbonização e Desenvolvimento da Indústria Brasileira, promovido pela Moto Honda da Amazônia, no Centro Educacional de Trânsito, no conjunto Colônia Japonesa, Zona Norte de Manaus.

Durante o evento, que celebrou os 50 anos de presença da Honda no Brasil, foram destacadas as inovações tecnológicas incorporadas nos produtos da empresa e suas iniciativas para alcançar a neutralidade de carbono. Com mais de 8 mil colaboradores na Zona Franca de Manaus (ZFM) e mais de 29 milhões de motocicletas produzidas, a Honda reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a redução das emissões de carbono.

O titular da Sedecti, Serafim Corrêa, que participou do workshop, destacou a importância do evento como um espaço para discussão e colaboração entre o setor público e privado na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria de duas rodas.

“A parceria entre empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) como a Honda e o Governo do Amazonas reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento tecnológico e ambientalmente responsável da região”, afirmou.

O workshop contou com a participação também do vice-presidente industrial da Moto Honda da Amazônia, Júlio Koga; do presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e diretor-executivo de Relações Institucionais da Honda, Marcos Bento; do superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva; do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente; além de autoridades como a secretária-executiva de Planejamento da Sedecti, Sonia Gomes; a secretária-executiva de Relações Institucionais da Sedecti; e diretores da montadora.

