Corpo de jogador de futebol é encontrado decapitado após meses desaparecido

Exame de DNA confirmou a identidade do jogador

Valparaíso (GO) – O corpo Thavisson Mendes da Silva, de 27 anos, foi encontrado decapitado em Valparaíso (GO) em 30 de maio, mas um exame pericial confirmou na quarta-feira (12) que ele era a vítima.

Corpo de jogador de futebol amador foi decapitado e deixado em área de mata. Ao UOL, o delegado Taylor do Nascimento Brito, titular da DIH (Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios) de Novo Gama, afirmou que o corpo foi encontrado com sinais de violência e em estado avançado de decomposição em 30 de maio. A identificação só foi possível após exame de DNA.

Thavisson estava desaparecido há dois meses. O jogador sumiu depois de uma festa de aniversário do técnico do seu time, o Vila União Futebol Clube, em 8 de abril. Depois da festa, ele avisou que estava indo à casa da esposa, mas nunca chegou.

Irmã de vítima: “não esperávamos tanta brutalidade”. Em entrevista à TV Record, Ana, irmã de Thavisson, disse que a família queria encontrar o irmão, mesmo que já estivesse morto, para poder enterrá-lo, mas que “não esperavam tanta crueldade”. A família não sabe quem pode ter matado o jogador.

Vítima também trabalhava como ajudante de pedreiro e estava bem. Segundo Ana, a esposa de Thavisson tinha tido câncer recentemente e perdido o bebê do casal.

O Grupo de Investigações de Homicídios de Novo Gama continua com as investigações para definir os autores do crime.

