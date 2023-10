Homem é preso suspeito de decapitar e jogar corpo da namorada em bueiro

O jovem confessou e disse asfixiou a jovem e depois a jogou no bueiro de aproximadamente 2,5 metros

A alagoana Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, foi encontrada decapitada dentro de um bueiro no Jardim Pérola, na cidade de Santa Barbara D’Oeste, em São Paulo, na última quarta-feira (25). O autor do crime foi o namorado, que foi preso.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em um duto fechado com cabos de telefonia. Ela e o namorado, que são de Alagoas, moravam há oito meses no local e tiveram uma discussão.

Em depoimento ao delegado Gabriel Fagundes de Toledo Neto, titular do 2º Distrito Policial, ele confessou e disse asfixiou a jovem no dia 18 de setembro e depois a jogou no bueiro de aproximadamente 2,5 metros. Não foi falado sobre a decapitação.

O corpo foi recolhido do bueiro por equipes do Corpo de Bombeiros de Americana e o autor do crime foi preso nesta quinta-feira (26).

