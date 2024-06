Alemanha abre disputa da Eurocopa em duelo contra a Escócia; confira os grupos

Jogo acontece na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, e abre a principal competição de seleções do continente europeu

Alemanha e Escócia entram em campo, às 15h (horário de Manaus), nesta sexta-feira (14), pela primeira rodada do Grupo A da Eurocopa. O jogo acontece na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, e abre a principal competição de seleções do continente europeu.

A Alemanha busca o tetracampeonato europeu, jogando em casa. Presente nas semifinais de todos os grandes torneios de seleções entre 2006 e 2016, a “Die Mannschaft” vive um momento de baixa inédito em sua história, caindo na fase de grupos dos Mundiais de 2018 e 2022 e nas oitavas de final da última Euro, em 2021.

“Deveríamos sonhar e depois refletir sobre o que significa chegar à final e inclusive ganhá-la”, explicou Julian Nagelsmann, em entrevista coletiva durante a preparação para o torneio. O novo técnico assumiu o posto em setembro de 2023 após a demissão de Hansi Flick,

Mesmo que uma vitória na estreia não garanta nada, a Alemanha venceu seu primeiro jogo em todas as vezes que foi campeã do mundo (1954, 1974, 1990 e 2014) e da Euro (1972, 1980 e 1996).

Zebra?

A Escócia não tem a reputação de grande seleção europeia e nunca passou da fase de grupos da Eurocopa ou do Mundial. Porém, liderados pelo capitão Andrew Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, os escoceses brilharam nas Eliminatórias em 2023, vencendo a Noruega de Erling Haaland (2 a 1, fora de casa) e a Espanha (2 a 0, em casa), uma das candidatas ao título.

Após uma reta final de Eliminatórias mais instável e uma série de amistosos pouco empolgantes (empate com a Finlândia e vitória suada sobre Gibraltar), a Escócia terá que se apoiar no ‘Exército do Tartan’, como é conhecida sua torcida.

Leia mais

Vini Jr. celebra condenação de torcedores do Valencia por insultos racistas: “Sou algoz de racistas”

Endrick decide e Brasil vence México em preparação para a Copa América

Amazonas FC x Chapecoense será no Carlos Zamith; CBF também confirma outros dois jogos para o estádio