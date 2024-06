Amazonas FC x Chapecoense será no Carlos Zamith; CBF também confirma outros dois jogos para o estádio

A partida entra Amazonas FC e Chapecoense-SC, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, será no estádio Carlos Zamith. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança do local do jogo, que antes estava marcado para a Arena da Amazônia. O horário e o dia permanecem os mesmos: 20h (horário de Manaus), na quinta-feira (13).

Os duelos diante do Coritiba-PR e do Vila Nova-GO também foram transferidos para o estádio Carlos Zamith. Enquanto o confronto contra os paranaenses será no dia 25 de junho, às 20h30, o jogo contra os goianos acontece no dia 8 de julho, 30 minutos mais cedo. A CBF explicou, no documento de Informação de Modificação da Tabela (IMT), que o motivo das mudanças foi por conta de solicitações do Amazonas FC.

No primeiro jogo no estádio pela Série B, o time aurinegro venceu o Brusque-SC por 2 a 1, no sábado (8), com gols de Sassá e Jô. Autor da assistência para o gol da vitória, o lateral-direito Patric celebrou esse início positivo na nova velha casa – a Onça já conquistou acesso à Série C e título amazonense no Zamith.

“Toda vitória sempre será muito importante, eleva o moral de todos e nos coloca em condições de subir o nível. Agora é seguir trabalhando para conquistar novas vitórias”, destacou o jogador, que é o maior “garçom” da equipe na temporada, com sete assistências até aqui.

Leia mais

Amazonas FC vence Brusque no Carlos Zamith, em Manaus

Amazonas FC desperdiça pênalti no fim do jogo e perde para o Operário-PR na Série B

Jiménez faz golaço e Amazonas FC vence o Mirassol-SP na Arena da Amazônia