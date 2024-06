Suspeito é preso após matar mulher apontada como ‘X9’ e jogar corpo dela em rio no AM

O crime ocorreu em Caapiranga, interior do Amazonas

Um homem identificado como Luiz Eduardo Batista Andurand, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (13), por agredir e matar mulher, identificada como Rosiane de Oliveira Garcia, que tinha 20 anos, asfixiada. Segundo a polícia, a vítima era apontada como “X9”, passando informações sobre tráfico de drogas para a polícia. O crime ocorreu no dia 7 de junho de 2023, no município de Caapiranga, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Alon Jeferson, titular do 6º DIP, a prisão de Luiz Eduardo ocorreu no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, após a equipe tomar conhecimento de que ele estava foragido e se escondendo na localidade.

“Na ocasião do crime, o suspeito, juntamente com outros três comparsas, que já estão presos, levaram Rosiane para um galpão com a intenção de aplicar nela uma espécie de “corretivo”, pois ela estaria supostamente passando informações sobre o tráfico de drogas da região para a polícia”, informou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, em depoimento, o autor relatou que recebeu ordens de uma organização criminosa para matar Rosiane. Na ocasião, a mulher foi torturada com socos, chutes e asfixiada até a morte. Após o homicídio, os suspeitos jogaram o corpo da mulher no rio.

Procedimentos

Luiz Eduardo responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

