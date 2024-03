Homem é preso após perseguir e agredir ex-companheira em Manaus

Manaus (AM) — Um homem de 43 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira (25), após agredir e perseguir a ex-companheira em seu local de trabalho, localizado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a vítima, o acusado não aceita o fim do relacionamento com a mulher, e durante a noite de domingo, ele foi até a casa da ex e a agrediu com um soco no rosto. Com medo, ela resolveu dormir na casa de amigos.

Já nesta segunda, o homem foi até o local de trabalho da mulher em posse de um canivete, mas foi impedido de se aproximar por um segurança.

A polícia foi chamada e ambos foram encaminhados para a Delegacia da Mulher, onde uma medida protetiva será realizada para a vítima.

Leia mais

Menina é agredida e chamada de ‘macaca’ por colegas dentro de escola

Homem é espancado por vizinhos após agredir esposa na Zona Leste de Manaus

Dupla é presa por agredir ex-companheiras em Manaus