Prefeitura de Manaus recorre à Justiça para manter preço da Zona Azul

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus recorreu à Justiça para manter em R$ 3,50, por seis meses, a tarifa pela hora do uso das vagas do estacionamento rotativo Zona Azul. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) informou que quer tempo para resolver as questões relacionadas ao reajuste da tarifa e à arrecadação do sistema de forma consensual. A ação foi realizada na quinta-feira (13).

Desde janeiro de 2023, a tarifa por hora de estacionamento é de R$ 3,98, mas a empresa concede desconto de R$ 0,48 e cobra R$ 3,50 do usuário. O aumento e o desconto foram fixados em dezembro de 2022 por um acordo extrajudicial firmado entre a prefeitura e a concessionária, que na época pleiteava na Justiça o reajuste para R$ 4.

O juiz Leoney Figliuolo Harraquian, da 4ª Vara da Fazenda Pública, atendeu pedido da empresa Tecnologias de Trânsito da Amazônia, que administra o sistema, em abril deste ano e autorizou a companhia a cobrar a tarifa integral de R$ 3,98.

A companhia alegou ter prejuízos milionários, pois apenas 30% dos usuários pagam pelo serviço. Após a decisão, a empresa comunicou que não tem previsão de cobrar a tarifa maior e manterá o preço atual. A empresa gerencia cerca de 5,1 mil vagas em vias públicas, sendo 3,8 mil no centro comercial e histórico de Manaus e 1,3 mil vagas no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

