Saullo Vianna diz que Porto da Manaus Moderna revitalizado beneficiará 2 milhões de amazonenses

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (14), o deputado federal Saullo Vianna (União-AM) participou da Audiência Pública promovida pela Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DNIT para discutir com sociedade sobre a modernização do Porto da Manaus Moderna. Durante a audiência, o parlamentar destacou a importância da revitalização do porto para a população do Amazonas, afirmando que a obra beneficiará diretamente mais de dois milhões de pessoas que utilizam a via fluvial mensalmente.

“O Porto da Manaus Moderna é vital para o nosso estado. Com a modernização, esperamos não apenas melhorar as condições de transporte para os passageiros, mas também proporcionar um ambiente mais seguro e eficiente para todos. Isso é crucial para uma região onde a via fluvial é a principal forma de transporte devido à precariedade e ao alto custo do sistema de aviação regional,” afirmou Saullo Vianna.

A futura Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) de Manaus Moderna será um marco na modernização do sistema de transporte de passageiros e cargas da região. O objetivo central é estabelecer um terminal portuário público moderno e eficiente, com uso misto, alinhado a critérios técnicos, econômicos e socioambientais. Essas melhorias significativas proporcionarão um ambiente organizado e seguro para pedestres, transportadores e veículos.

“Estamos falando de um investimento de mais de R$ 522 milhões, que faz parte do eixo Transporte Eficiente e Sustentável do novo PAC. No Amazonas, o governo federal está destinando R$ 5,9 bilhões para infraestrutura, incluindo a BR-319, portos, aeroportos e hidrovias. É um passo essencial para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado,” destacou o deputado.

Foto: Divugação

Saullo Vianna também ressaltou que seguirá acompanhando de perto o andamento do projeto para garantir que os benefícios esperados sejam plenamente alcançados. “Vou continuar monitorando de perto o progresso desta obra, para assegurar que todos os recursos sejam bem aplicados e que a nossa população colha os frutos dessa modernização. É uma questão de justiça e eficiência para o povo do Amazonas.”

A Audiência Pública serviu para apresentar dados fundamentais para a contratação de empresas interessadas em elaborar os Projetos Básico/Executivo e executar a construção do porto, que será um marco na modernização do sistema de transporte na região. O projeto prevê um terminal portuário público com uso misto, que atenderá aos critérios técnicos, econômicos e socioambientais, proporcionando um ambiente mais organizado e seguro para todos os usuários.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ladrão é baleado após anunciar assalto dentro de loja; VÍDEO

Prefeitura lança a 3ª edição do ‘Manaus Adventure 2024’ neste domingo (16)

Pacheco alfineta Lira e diz que tema como aborto não poderia ter sido feita de forma apressada