Filha de Nahim não fez contato após morte do pai: “Queria que ele morresse”

Vetada de ir ao velório do pai, Noelle, de 39 anos, nem mesmo fez contato com familiares após o falecimento do cantor

A morte do cantor Nahim após um acidente doméstico, aos 71 anos, causou comoção. O corpo do artista foi velado na noite desta quinta-feira (13) e início da manhã de sexta (14).

Uma polêmica se criou em torno da filha mais velha do cantor, chamada Noelle, depois que Andreia Andrade a proibiu de ir à despedida. “Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Não perca tempo”, disse a ex-mulher de Nahim em entrevista ao SBT.

Fontes revelaram, por sua vez, que a mulher, de 39 anos, não se manifestou sobre o falecimento do pai, nem mesmo fez algum contato com os familiares após a fatalidade.

Uma fonte chegou a afirmar à esta colunista que “ela queria mais que ele morresse”.

Vale lembrar, que como contamos mais cedo, Noelle trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mesmo local onde o corpo de Nahim foi velado. A primogênita do cantor, de acordo com nossas fontes, não tentou ir à despedida.

Nahim e a primogênita não tinham uma boa relação. Os dois não se falavam há mais de 15 anos. O cantor já havia mencionado a falta de contato com a moça em entrevistas. “Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito. Mas ela não foi me visitar quando estive no cadeião”, disse ele ao Lisa, Leve e Solta no ano passado.

Quem era Nahim

Nahim nasceu em Miguelópolis, interior de São Paulo, e despontou na carreira artística nos anos 80, quando começou a participar de programas de auditório. Muita gente não sabe, mas Nahim foi o vencedor do quadro Qual É a Música?, no Programa Silvio Santos, do SBT.

Nahim também teve passagens pelos realities shows da Record. Em 2017, ele fez parte do elenco de A Fazenda: Nova Chance, mas foi o 5º eliminado da atração, em uma Roça contra Rita Cadillac. Cinco anos depois, ele esteve no Power Couple Brasil 6 ao lado da então esposa, Andreia Andrade, de que se separou em outubro do ano passado.

Entre as músicas mais conhecidas do cantor estão Coração de Melão, Melô do Tacka Tacka e Dá Coração (Dá Dá Dá). Seus hist apontaram no cenário musical na mesma época em que ele gravou seu primeiro disco em Português. Em toda a carreira, Nahim gravou 14 discos e lançou 86 músicas.

Nahim começou a tocar quando tinha apenas 10 anos. Nessa época, lançou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam, em 1980, e seu primeiro nome artístico foi Baby Face, quando gravou dois compactos em inglês.

*Com informações do Metrópoles

