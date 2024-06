Água com limão estraga os dentes? Profissional esclarece dúvida

O hábito de tomar um copo de água com limão no início do dia é um truque de bem-estar adotado por muitas pessoas com o objetivo de melhorar o funcionamento do organismo.

Os benefícios anti-inflamatórios, antioxidantes e metabólicos da bebida são bastante conhecidos, mas há desvantagem que deve ser levada em consideração.

Dentistas alertam que a água com limão pode ser prejudicial à saúde dos dentes. “Embora a mistura seja um excelente antioxidante e faça bem ao corpo de maneira geral, o consumo frequente desmineraliza o esmalte dos dentes, por causa de sua acidez”, explica o dentista Luiz Eduardo Estevão, que atende em Brasília.

Devido ao ácido do limão, o esmalte se desgasta e o dente fica mais suscetível ao aparecimento de pequenas erosões que aumentam as chances de cáries ou de inflamações na boca.

Nos casos mais graves, pode ocorrer uma abfração dentária – situação na qual a base do dente fica comprometida devido à gravidade da erosão. Estevão aponta, porém, que o alerta não é uma proibição.Play Video

“Uma boa saída é fazer um bochecho depois de tomar a água com limão. Isso vai remover o excesso de ácido dos dentes. Outra solução é realizar uma escovação”, indica.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Cineclube de Arte apresenta 1ª edição da mostra ‘Arteiros do Norte’ em Manaus

‘Show da Galera’ encerra temporada de Bar do Boi neste sábado, em Manaus

Festival de Parintins 2024: Plataforma auxilia quem chega à cidade com informações turísticas