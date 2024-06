Em Coari, Wilson Lima investe mais de R$ 31 milhões

As entregas visam contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população

Coari (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta sexta-feira (14), oito escolas reformadas e anunciou investimentos para a recuperação do sistema viário, fomentos para a agricultura familiar e setor social de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O valor total do recurso investido passa dos R$ 31 milhões.

O investimento visa contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população e potencializar a economia da região. A cerimônia de entrega foi realizada na Escola Estadual João Vieira, em Coari.

“Estamos fazendo entregas na área da educação, da infraestrutura e do social. Nós entregamos aqui mais de 1.200 cestas básicas. Fizemos entregas também do PAA, que é o nosso Programa de Aquisição de Alimentos, são aproximadamente duas toneladas. Nós compramos da agricultura familiar e entregamos para o Cras, que vai entregar para as famílias em condição de vulnerabilidade social”, disse o governador sobre algumas das entregas.

FOTOS: Arthur Castro/Secom e Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Educação e Desporto Escolar

Para a recuperação do sistema viário, o governador assinou um convênio com a Prefeitura de Coari no valor de R$ 24 milhões, para aquisição de insumos para recuperação do sistema viário no município, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Serão realizados serviços de pavimentação asfáltica em 23,5 quilômetros de vias.

As oito escolas reformadas passaram pelos serviços de reforma estrutural com construção e demolição de paredes, coberturas e forros, esquadrias e vidros, pavimentação, pinturas e novas instalações elétricas. O investimento nas unidades de ensino, viabilizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, foi superior a R$ 5,6 milhões.

Professor da Escola Estadual João Vieira há cerca de 15 anos, Pedro Amorim, 49, pontuou que a reforma da quadra da unidade de ensino era um sonho antigo. “A escola está toda pintada, reformada e isso, com certeza, colabora com a educação dos nossos alunos. Na melhoria de ensino, na satisfação dos professores enquanto professor, para que a educação seja de qualidade dentro do município de Coari”, disse.

Foram reformadas as unidades de ensino: Escola Estadual (EE) Diamantina Ribeiro de Oliveira, EE João Vieira, Francisca Evangelista da Silva, Iraci Leitão, Gilberto Mestrinho, Francisco Lopes Braga, Presidente Kennedy e Medeiros Raposo.

Produção rural

FOTOS: Arthur Castro/Secom e Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Educação e Desporto Escolar

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) disponibilizou recursos para impulsionar o agronegócio, com entregas que fomentam a atividade da pesca artesanal.

O segmento do Comércio também foi contemplado com a ação. No total, foram 135 operações de crédito, com recursos na ordem de mais de R$ 2 milhões. O recurso também contempla projetos elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), aprovados pela Agência.

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Secretaria de Produção Rural (Sepror), mais de duas toneladas de alimentos (banana, açaí e macaxeira) foram compradas de quatro agricultores familiares e entregues para uma instituição social do município. Foram investidos cerca de R$ 12 mil em recursos.

“A gente tem para quem vender a produção e antes a nossa produção de banana estragava, não tinha comprador. O comprador, na realidade, tinha aqueles atravessadores, mas aí tinha até aquele ditado: preço de banana, que era bem baratinho. O Estado paga bem”, afirmou o agricultor Lázaro Taveira, 51, que atua produção de peixes, banana, macaxeira e ovos.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) destinou mais de R$ 265 mil para a Colônia de Pescadores Profissionais e Artesanais de Coari Z-56 e para a Associação Pestalozzi do município. O valor foi utilizado para o investimento em equipamentos, como um bote de alumínio e reforma e ampliação de estrutura física.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) distribuiu 1.250 cestas básicas a organizações da Sociedade Civil (OSCs) do município. As cestas são fruto do Edital da Sejusc que selecionou mais de 200 OSCs do Amazonas para receberem o benefício.

Título de cidadão

Durante passagem pelo município, o governador Wilson Lima também recebeu o título de cidadão coariense, na Câmara de Vereadores do município, além de uma Moção de Aplausos da Casa Legislativa, uma propositura da presidente da Câmara de Coari, Jeany Pinheiro. O título de cidadão foi uma propositura do vereador Orleilson de Oliveira, vice-presidente da Casa Legislativa.

“Me sinto muito honrado por essa manifestação da Câmara, por esse título de cidadão e também a moção de aplausos, mas por outro lado, isso também me aumenta muito a responsabilidade de continuar cada vez mais comprometido com essa terra”, acrescentou o governador.

A passagem do governador pelo município para anunciar investimentos contou com a presença do prefeito de Coari, kleitton Pinheiro, do deputado Federal, Adail Filho, da deputada Estadual, Mayara Pinheiro, da presidente da Câmara de Vereadores, Jeany Pinheiro, de outros vereadores do município e também de dez secretários de Estado.

O governador também realizou uma visita técnica às obras finais da pavimentação da Estrada Coari Itapeuá, que está com mais de 98% de execução. A pavimentação irá melhorar o deslocamento, a qualidade de vida da população, facilitará o escoamento da produção rural e vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades situadas no entorno.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cineclube de Arte apresenta 1ª edição da mostra ‘Arteiros do Norte’ em Manaus

Festival de Parintins 2024: Plataforma auxilia quem chega à cidade com informações turísticas

‘Show da Galera’ encerra temporada de Bar do Boi neste sábado, em Manaus