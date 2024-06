Festival de Parintins 2024: transporte por embarcações será o mais utilizado até a Ilha

A estimativa é que 95 mil passageiros utilizem o transporte por embarcação, fiscalizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), para chegar ao Festival de Parintins 2024, sendo esse o principal meio de transporte entre os visitantes.

O festival atrai milhares de visitantes que optam pelo transporte hidroviário devido à geografia singular da região amazônica, onde os rios desempenham um papel fundamental na mobilidade. A Arsepam intensifica suas ações de fiscalização durante este período, garantindo que as embarcações cumpram todas as normas de segurança e operem em condições adequadas.

“O transporte hidroviário é essencial para o acesso seguro e eficiente dos turistas ao Festival de Parintins. Nosso objetivo é assegurar que todas as viagens sejam realizadas com segurança e qualidade”, afirmou o diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar.

Viagem Segura: Parintins 2024

Para intensificar as fiscalizações neste mês de junho, devido à alta demanda de passageiros que devem ir até à Ilha Tupinambarana, a Arsepam lançou a campanha “Viagem Segura: Parintins 2024”. A ação conta com o apoio da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), visando garantir a segurança dos usuários e a conformidade das empresas de transporte hidroviário com as normas estabelecidas pela agência.

As ações de fiscalização incluem a verificação da documentação das embarcações, condições de segurança, capacidade de passageiros e o cumprimento das normas ambientais. Além disso, a Arsepam promove campanhas de conscientização entre operadores de transporte e passageiros sobre a importância de seguir as regulamentações vigentes.

*Com informações da Arsepam

