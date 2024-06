Kuma recebe a artista de teatro ‘Beckinha’ para ministrar oficina de atuação para o espetáculo

Manaus (AM) — A renomada artista Socorro Langbeck, carinhosamente conhecida como “Beckinha”, conduzirá uma oficina de atuação exclusiva para o elenco do espetáculo “A Doente Hereditária”. Com mais de 40 anos na cena artística manauara, Beckinha é uma figura que enriquece qualquer produção.

A oficina é parte essencial do processo de preparação dos atores e atrizes para a comédia em três atos “A Doente Hereditária”, uma adaptação livre da clássica peça “O Doente Imaginário” do dramaturgo francês Molière. Com dramaturgia e direção de Dimas Mendonça, a peça narra a história de Mimi Feitosa, uma mulher branca, herdeira de muitos imóveis e prestígio social, que vive atormentada por doenças imaginárias. Mimi recebe o apoio constante de suas amigas e do médico Neston, que espera ver seu filho casar-se com a filha de Mimi, Mon Mon, em um futuro que promete diminuir os gastos com remédios.

Beckinha, com sua experiência diversa no teatro, proporcionará ao elenco não apenas técnicas de atuação, mas também uma perspectiva única sobre o fazer teatral. Seu envolvimento é uma oportunidade singular para os participantes aprimorarem suas habilidades e enriquecerem suas performances.

“Eu fiquei tão feliz com esse convite, eu quero voltar a trabalhar com teatro. Sempre trabalhei com pessoas que não tiveram experiência antes e querem saber como é cada coisa. E pra quem já fez melhor ainda, mas a curiosidade é o que não pode faltar”, declara Beckinha.

“A Doente Hereditária” destaca-se por seu elenco composto por corpos trans, uma presença significativa contra o estigma enfrentado na sociedade brasileira. Este aspecto confere à peça uma potência cênica e uma inovação estética que se afastam do teatro convencional e conservador, propondo uma narrativa fresca e provocativa.

Com a idealização e produção executiva de Mariellen e produção da KUMA Espaço de Criação, direção e dramaturgia de Dimas Mendonça, assistência de direção de Ananda Guimarães, iluminação e sonoplastia de Dante Abner, figurino de Melissa Maia e designer gráfico de Dani Maresia. Este projeto conta com o apoio do edital Demais Linguagens da Lei Paulo Gustavo, Concultura, e Manauscult.

