Adolescentes desconhecem funções básicas de informática e assusta chefes: ‘não conhecia Ctrl C + Ctrl V’

As dificuldades têm ficado mais evidentes agora, quando eles chegam ao mercado de trabalho

Os jovens da geração Z enfrentam um paradoxo intrigante. Nascidos a partir de 1995, eles cresceram imersos na internet e dominam tecnologias mais recentes, como smartphones e tablets. Ao mesmo tempo, desconhecem funções básicas de informática no bom e velho computador.

Para alguém de 20 e poucos anos, formatar um documento no Word ou executar comandos simples, como Ctrl C + Ctrl V, pode ser um bicho de sete cabeças —as dificuldades têm ficado mais evidentes agora, quando eles chegam ao mercado de trabalho.

“Confesso que não sei formatar textos no Word ou mexer no PowerPoint. No Excel, menos ainda”, afirma a estudante de medicina Laís Brito, de 20 anos, de Criciúma (SC).

Laís sabe mexer no celular desde os 5 anos de idade e, aos 11, ganhou seu primeiro smartphone touch screen. Em casa, tinha computador, mas o manejo “mais sério” do PC não era uma realidade na rotina escolar.

”Nunca tive aula de informática, nunca vi a necessidade disso. E nunca mexi com computador na escola, não sei se é porque venho de uma escola pública, mas nunca precisamos de uma formação mais adequada em Word, porque não pediam formatação específica, texto justificado. Agora, fazendo TCC, estou com dificuldade e isso está me atrasando bastante” disse.

Choque geracional

João Pachu, de 27 anos, que trabalha como escrevente em um cartório em Jundiaí, interior de São Paulo, viveu esse choque geracional na pele. Ele conta que, certa vez, ficou encarregado de treinar uma jovem aprendiz, na faixa dos 18 anos, que não sabia o que era o comando Ctrl C + Ctrl V.

”Em determinado momento, eu disse: ‘Pega esse arquivo e dá um Ctrl C + Ctrl V’. E foi como se eu tivesse falado em código. Ela me olhou e falou: ‘Como assim?’. Então, eu respondi: ‘É, copiar e colar’, e mostrei a ela o que era o comando. Foi como se eu tivesse feito uma feitiçaria na frente dela” contou.

Artur Andrades, de 33 anos, que exerce um cargo administrativo na Prefeitura de Botucatu, interior de São Paulo, passou por situação semelhante com um estagiário, também na faixa dos 18 anos, que teve dificuldade para acessar o email.

As dúvidas surgiram logo de início, quando ele não sabia que era preciso clicar duas vezes no ícone do Google Chrome para acessar a internet. “Ele levou mais de uma hora para concluir a tarefa, entre acessar o email, escrever, fazer os ajustes finais e enviar”.

‘Mudança de mentalidade’

A falta de desenvoltura com computadores entre os jovens dessa geração não se explica apenas pelo fato de eles não estarem acostumados com PCs ou não terem aulas de informática, diz Thais Giuliani, autora do livro Geração Z e o Modelo de Aprendizagem Zímago. O problema é muito mais complexo do que parece.

”A facilidade proporcionada pelo digital naturalmente moldou o comportamento dessa geração, que tem tudo em mãos de forma fácil e rápida. A geração X, por exemplo, precisava buscar conhecimento na biblioteca, algo impensável nos dias de hoje. Atualmente, existem ferramentas de inteligência artificial que montam uma apresentação no PowerPoint sem que a pessoa precise dominar o programa” disse Thais.

