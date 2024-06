Matteus recebeu dinheiro do Governo Federal após fraudar cota; veja valores

O ex-bbb Matteus Amaral recebeu dinheiro do governo federal após fraudar o sistema de cotas raciais para ingressar em universidade pública.

Isso porque, além de se autodeclarar preto, Matteus se inscreveu no programa Bolsa Permanência, voltado para “estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica”. Ele afirmou se enquadrar na terceira opção.

Ao todo, ele recebeu R$ 4,6 mil do governo federal por suas atividades acadêmicas. Sendo R$ 2,6 mil pelo curso no Instituto Federal de Farroupilha, entre 2014 e 2015. Na ocasião, ele embolsou 23 parcelas com valores entre R$ 100 e R$ 150.

Em 2023, pouco antes de ingressar no Big Brother Brasil 24, Matteus recebeu outros R$ 2 mil pela iniciação científica que faz na Universidade Federal do Pampa, também no Rio Grande do Sul. Foram 5 parcelas de R$ 400.

Em valores corrigidos, Matteus Amaral embolsou cerca de R$ 6,5 mil, via auxílios, como consequência da fraude na cota racial.

Os recursos do Bolsa Permanência são pagos diretamente aos estudantes de graduação por meio de um cartão de benefício. Atualmente, o valor é de R$ 900 para estudantes indígenas e quilombolas e R$ 400 para os demais.

Pronunciamento de Matteus

Após o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) confirmar que o ex-BBB Matteus Amaral entrou no curso de engenharia agrônoma usando cotas raciais, o gaúcho usou uma rede social para se pronunciar. No Instagram, ele se eximiu da culpa e disse lamentar o ocorrido.

“A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio”, alegou Matteus em nota publicada nos stories da rede social.

Ele ainda ressaltou que considera essa uma importante política para o país e disse lamentar a situação. “Lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção”, garantiu.

