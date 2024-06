Isabelle Nogueira faz planos para construir família com o ex-BBB Matteus

São Paulo (SP) – O casal de ex-BBB’s, Matteus Alegrete e Isabelle Nogueira, revelaram em entrevista ao Extra, a expectativa do primeiro Dia dos Namorados que irão passar juntos. Na ocasião, eles ainda revelaram os bastidores dos primeiros meses de namoro após a saída do reality show.

“É muito intenso. Estou cada vez mais certo de que quero viver com ela, cuidar, estar junto.”, disse o ex-brother Matteus.

Este será o primeiro Dia dos Namorados do casal, que vive justamente as delícias do início de um relacionamento: a primeira vez, os primeiros contatos com os parentes do outro… Tudo é novidade! E no enredo deles, a distância é um detalhe importante, já que ela mora no Norte, em Manaus, e ele no Sul, em Alegrete. Desde que saíram do “BBB”, Matteus já esteve na terra da namorada algumas vezes, totalizando quase 20 dias por lá. Depois de se apresentar no Festival de Parintins, no fim deste mês, será a vez de Cunhã conhecer a casa do gaúcho. Enquanto isso, os pombinhos mantêm a chama acesa com ligações de vídeo, trocas de mensagens e viagens. É um tal de mala pra lá, mala pra cá!

— Aqui fora é que estamos vivendo mais a dois. Dormir juntos, fazer carinhos um no outro, combinar a mesma cor de roupa para sair… — lista Isabelle.

Nesse clima de romance, eles posaram num rooftop de São Paulo, cidade que pode virar o endereço da dupla no futuro. Em meio às agendas agitadas de ambos, o papo aconteceu separadamente, primeiro com Isabelle e depois com Matteus. A convite da Canal, cada um deixou uma cartinha de surpresa para o outro nestas páginas. Confira as declarações e os detalhes de como anda o casal Mabelle!

Sempre foram românticos?

Isabelle: Sempre fui muito carinhosa e gostei de agradar. E eu e Matteus temos uma troca de carinho natural. Ele me carrega no colo, me pega como se eu fosse um brinquedo, porque é bem maior que eu. Cantamos, dançamos, ficamos nos olhando, nos cheirando. Mas busco não ser uma namorada grudenta. Temos obrigações e compromissos, e eu quero que ele viva isso. Se ele tem que ir trabalhar, fico sofrendo de saudade, mas não quero pedir para ele ficar. Preciso fortalecê-lo e incentivá-lo.

Matteus: Sou intenso em tudo. Tratando-se de relacionamento, mais ainda. Acredito que a base de tudo é respeito, carinho, consideração. Quando eu entro numa relação é para não terminar mais. Gosto que a pessoa se sinta especial, amada.

Quantos namorados já tiveram?

I: Até hoje eu tive três. Um relacionamento de seis anos, um de sete, quando fui noiva, e um de dois. Quando conheço alguém, demoro meses para beijar, como foi com Matteus.

M: Namorei três vezes antes. Essa relação está sendo especial por conta desse turbilhão de emoções que estamos vivendo. Ter Isabelle perto, com a sensibilidade e o carinho dela, me cativa muito. Um torna mais leve esse pós-confinamento do outro.

Qual foi a reação da sua família, Isabelle, ao conhecer o Matteus?

I: Minha família o conhecia do “BBB”, então ele já saiu amado. Minha mãe, antes de a gente ficar, torcia aqui fora para eu beijá-lo! Todos se apaixonaram por ele. Quando foi a Parintins, o público que me conhece dizia: “Cuida da nossa Cunhã-Poranga”. Teve uma pressão amazonense (risos).

E Matteus ficou nervoso?

M: Fiquei ansioso e doido para conhecer a família dela. A mãe eu conheci quando saímos do “BBB”, e os amigos também. Agora conheci os irmãos e foi incrível. Todo o pessoal do Amazonas me tratou muito bem. A família dela gosta de mim e eu deles.

Onde Matteus ficou em Manaus?

I: Na minha casa, moro sozinha. Tivemos momentos incríveis, românticos e privacidade. Minha casa está cheia de roupas dele (risos). Tem sapato, cueca, escova de dente…

M: Estamos vivendo algo recente, mas muito intenso. Fiquei uns dias lá e já estava organizando aqui, ajeitando ali, saía para ver algo que estava faltando no apartamento…

Nesse período, Isabelle perdeu uma amiga (Djidja Cardoso, ex-Sinhazinha do Boi Garantido). Como foi o apoio do Matteus?

I: Ele foi uma pessoa importante, foi delicado, me acolheu, abraçou. Lá no “BBB”, ele foi esse colo e aqui segue sendo. Matteus é precioso não só nesse momento, mas me ajuda no dia a dia, com a agenda corrida. Me apoia em casa, vai comigo em eventos, no supermercado… Muito parceiro.

M: Foi um momento triste. Fico meio sem reação. Então o que me resta é dar carinho. O máximo que pude fazer foi estar perto, acalmá-la. É o que importa.

Também nesse período, Matteus viu seu estado passar por uma enorme tragédia ambiental. Isabelle foi um apoio também?

M: Eu estava muito triste, fiquei noites sem dormir, mandando mensagens, movimentando para conseguirmos arrecadações. Ela me ajudou, me tranquilizava, me deu apoio emocional, e também usou suas redes para pedir doações.

Matteus vai ao Festival de Parintins?

I: Sim, e eu estou bem feliz de ele viver esse momento. O convite se estendeu para a mãe dele também, e ela ia, mas teve um imprevisto.

M: Estou muito animado! Esse festival é algo surreal. Já tive algumas prévias em outros eventos. Eles são muito receptivos, calorosos, carinhosos. O que já vi foi arrepiante, e todo mundo disse que não era nem 10% do que é dentro da Arena. Isabelle se transforma mesmo, é incrível!

E sua família, Matteus, o que acha de Isabelle?

M: Minha mãe e minha avó são apaixonadas por ela! A mãe reforça comigo sempre: “Meu filho, se você está feliz, eu fico ainda mais”. Estou ansioso para ela ir ao Sul, quero que ela se sinta feliz como eu me senti quando fui para Manaus.

Enquanto isso, Isabelle já fala com elas?

I: Muito! Uma ou duas vezes por semana, a gente conversa por vídeo.

Está nervosa para conhecer a família dele pessoalmente? O que planejam fazer em Alegrete?

I: Estou ansiosa! Quero andar a cavalo com ele. E eu já me sinto amada, porque me mandam mensagens, ligam. Matteus foi muito acolhido no Amazonas, e sinto que serei na terra dele também.

M: Estamos organizando passeios, minha avó vai fazer várias comidas para recebê-la. E eu já tenho algumas surpresas. Quero levá-la para conhecer os animais do Pampa… Tem várias lojas de lá que entraram em contato comigo querendo presenteá-la.

Como foi a primeira vez fora do “BBB”?

I: Superou minhas expectativas (risos). Logo que saímos, nos encontramos no hotel, ficamos um pouco juntos, mas era uma correria, sempre tinha muita gente… Conseguimos nos conectar na primeira vez que ele foi a Manaus (início de maio).

M: Bah, sou até suspeito para falar. No “BBB”, não tinha muito o que fazer por conta da exposição. Mas aqui fora foi algo surreal, maravilhoso, bem especial. O que vocês conseguem analisar externamente (a química) é o que acontece internamente.

O que ainda querem fazer juntos?

I: A gente não conseguiu sair para jantar, por exemplo. Também quero viajar com ele e andar de mãos dadas numa pracinha.

M: Eu ganhei uma viagem no “Big Brother Brasil” e planejo ir para a Espanha. Será minha primeira ida à Europa e pretendo levá-la. Ela já conhece alguns lugares, vai me ensinar muito. E quero aproveitar com ela fora de casa, passar o tempo juntos, namorando…

Isabelle usa apelidos como amor, príncipe… E Matteus a chama de petiça. O que significa?

M: É um apelido carinhoso no Sul. Vou falar o significado e podem pensar: “Ai, que carinho estranho” (risos). Petiça é o intervalo entre um pônei e uma égua grande, como se fosse uma pessoa de médio porte, nem pequenininha, nem grande. No “BBB”, eu a chamei assim de brincadeira, ela quis saber o significado e adorou! Aí ficou (risos).

Como é o dia a dia da relação à distância?

I: A gente tem feito refeições ao mesmo tempo por vídeo, dormimos juntos, conversamos até de madrugada…

M: Nos falamos sempre que podemos. De manhã, contamos como será o dia. Mas eu procuro, principalmente agora com o festival, deixá-la à vontade. Não ficar mandando muitas mensagens. Só que estou sempre preocupado. Digo: “Amor, quando você liberar e quiser, pode ligar para conversamos um pouquinho”. É leve.

Pensam em morar juntos logo?

I: Acredito que, em breve, eu possa morar em São Paulo, e para ele essa possibilidade também existe. Mas, caso não aconteça, nós vamos articular e viabilizar nossos encontros, porque, quando a gente quer, faz acontecer.

M: A princípio, iremos morar no Rio ou em São Paulo. Mas, se Deus quiser, vamos estar juntos. A distância e os compromissos foram amadurecendo ainda mais nosso relacionamento.

Falam sobre filhos e casamento?

I: Muito! Ele fala coisas incríveis, como: “Vou te ver entrando de branco na igreja, morena”. Falamos sobre ter uma fazenda, e eu digo que tem que ter minhas araras (risos). E ter um terreno na beira do rio. Queremos criar nossos filhos de forma solta, correndo na floresta, no campo.

M: Eu não tive meu pai por perto até uma certa idade, então tenho muito enraizado comigo o desejo de ser pai, construir uma família, fazer as coisas direitinho. E ela também tem isso, e a vontade de ter um cantinho. Temos sonhos parecidos.

O que mais gostam um no outro?

I: Ele é um homem menino. Protetor da família, líder de casa, e isso mexe muito comigo. Fora isso, a dedicação dele em fazer a relação dar certo, é carinhoso, brincalhão, extremamente inteligente, educado, escuta minha opinião, não invade o espaço… E ele dança, mana!

M: Tem tantas coisas… Mas a simplicidade me cativa, e eu admiro. Com ela não tem tempo ruim. Se tiver que fazer alguma coisa para te ajudar, ela faz. Se coloca no lugar das pessoas. Além da beleza física e tudo que me proporciona como ser humano, sempre incentivando.

São ciumentos?

I: Tenho ciúme, mas não a ponto de prejudicar a gente ou interferir na carreira dele. Matteus me passa muita verdade no que sente por mim.

M: Não sou muito. Às vezes as pessoas a encaram, mas não fico chateado. Sei que tenho um mulherão ao meu lado, com um corpão, simpática. Agora, aquela petiça é ciumenta (risos)! E eu já a conheço só pelo olhar.

Qual o gesto favorito que o outro já fez?

I: Quando dormimos juntos, ele me dá um beijo de madrugada, me coloca para dormir no peito dele, me surpreende fazendo café da manhã, traz presentes. Eu nunca tive isso, sempre fui uma mulher ativa. Matteus é um príncipe, é tudo aquilo que vocês viam na televisão e mais um pouco.

M: O cuidado dela é o principal. Acorda fazendo café, organizando as coisas, me abraça de surpresa. Sou suspeito, porque vocês estão vendo o quanto eu estou apaixonado.

O que planejam para o 12 de junho?

I: É uma incógnita porque eu vou para Parintins. Alguma coisa, nem que seja virtual, vamos fazer. E propus de comemorarmos depois.

M: Estou esquematizando uma surpresa. E depois do festival vamos para o Rio Grande do Sul. Aí aproveitaremos bastante.

Já disseram “eu te amo”? Como foi?

M: Quando fui embora de Manaus a primeira vez, senti algo muito forte. Só que eu tinha receio de pressionar, ser cedo, estar sendo chato, invasivo, de ela achar que eu estava inventando. Relutei, mas, quando fui escrever uma carta para ela, fiz isso chorando e finalizei com: “Te amo, minha petiça”. Pessoalmente, eu disse também, e ela arregalou os olhos! Ficou uns dias meio assim, eu também fiquei na minha. Quando saímos do Planeta Boi (uma prévia do Festival de Parintins), ela me deu um beijo e disse: “Amo você”. Eu pedi até para repetir, e ela ficou envergonhada (risos).

Qual presente favorito que ganhou dele/dela?

I: Todos! Já me deu joias, um livro, uma cartinha.

M: Ela me deu uma sunga porque disse que eu estava com a popa da bunda de fora no “BBB” (risos).

*Com informações do Extra

