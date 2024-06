Empresário é preso por comprar cabos roubados do Parque Gigante da Floresta em Manaus

Outros quatro foram detidos como autores do roubo dos fios

Um empresário identificado como Carlos Martins de Souza, de 49 anos, foi preso na sexta-feira (14) por receptação qualificada de cabos de energia que alimentavam o parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Foram detidos também outros quatro autores do roubo do material, entre eles um adolescente.

Conforme o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da DERFD, o roubo ocorreu no dia 30 de maio deste ano, quando os suspeitos renderam o vigilante do parque e o ameaçaram com uma arma de fogo. Na ocasião, eles roubaram aproximadamente 500 metros de cabos de energia de alta capacidade.

“As investigações foram iniciadas e foi possível localizar e prender os autores da ação criminosa. Eles confessaram o crime e informaram o local onde estava sendo vendido o material roubado”, informou o delegado.

O delegdo relatou que, em continuidade às diligências, a equipe chegou a uma sucataria no bairro Coroado, zona leste, que pertence a Carlos Martins de Souza, responsável por comprar os cabos de energia.

Durante buscas na sucataria, os policiais apreenderam mais de uma tonelada de fios de cobre provenientes de furtos realizados pela associação criminosa.

“As investigações seguem em andamento para descobrir a identidade de outros possíveis envolvidos no crime”, afirmou o titular da DERFD.

Procedimentos

Carlos Martins de Souza responderá por receptação qualificada, e os outros quatro presos responderão por roubo qualificado, ficando todos à disposição da Justiça.

