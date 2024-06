‘Cego’ é morto pela ex-mulher com tiro de espingarda após briga; ela se entregou à polícia

O crime ocorreu em Borba interior do Amazonas

Josiane Reis da Silva, de 40 anos, se apresentou na delegacia de Borba na noite desta sexta-feira (14), após matar seu ex-companheiro, Jones Campos Freitas, de 51 anos, conhecido como ‘Cego’, com tiro de espingarda. O crime ocorreu por volta das 21h de sexta-feira, no Centro de Borba, interior do Amazonas.

Segundo testemunhas, Jones saiu da loja que era do casal, quando foi abordado pela mulher e após breve discussão ela teria atirado contra o ex-companheiro. O tiro de espingarda atingiu a perna da vítima na altura da coxa direita, atingindo a veia femural, o que causou grande sangramento que levou Jones à morte.

O corpo está sendo velado na casa do Pai da vítima, que fica a poucos metros do local do crime. Josiane foi ouvida na presença de sua advogada e agora está presa a disposição da Justiça.

A mulher tinha medida protetiva em desfavor do ex-companheiro, medida judicial que teria sido descumprida por Jones, que tentava reatar o relacionamento.

Desentendimento do casal começou em março deste ano

Jones, mais conhecido como ‘Cego’ estava sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por tentar matar um homem a tiros, no dia 13 de março deste ano, no município de Borba.

De acordo com as investigações, a motivação teria sido o fato da vítima ter contado a esposa do autor sobre um relacionamento extraconjugal entre Jones e a ex-companheira do homem.

“Após o ocorrido, o autor se deslocou à sua residência e relatou à sua esposa o que teria acontecido. A mulher criticou a atitude do marido e ele a agrediu fisicamente e a ameaçou com uma arma”, relatou o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP de Borba.

Na época, a mulher de Jones solicitou uma medida protetiva, que foi deferida pela Justiça.

