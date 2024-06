Vazamento de gás pode ter causado incêndio que destruiu casa no bairro Praça 14; VÍDEO

Um incêndio atingiu uma casa localizada na rua Santa Isabel, no bairro Praça 14, Zona sul de Manaus, neste sábado (15). Apesar das chamas se espalharem pelo local ninguém ficou ferido.

De acordo com informações preliminares, no momento em que as chamas começaram a se espalhar pela residência os moradores não estavam no local.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada e conseguiu controlar as chamas.

Segundo os bombeiros, ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a suspeita é de que houve um vazamento de gás.

Leia mais

Carro pega fogo em posto de combustível em Manaus; VÍDEO

Homem é preso com arma de fogo na Zona Centro-Sul de Manaus