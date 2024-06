Operação Audácia: último PM suspeito de tráfico de drogas é preso em Manaus

O último suspeito, que era considerado foragido da Justiça, o 3º Sargento do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), Clóvis Matias da Silva, se entregou à polícia neste sábado (15), no Núcleo Prisional da Polícia Militar.

Ao todo, oito policiais militares envolvidos no esquema foram presos, após uma investigação da 60ª Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial (Proceap/MPAM), que resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.

A investigação iniciou após denúncias anônimas apontar que os policiais estavam fazendo carregamento de entorpecentes no dia 17 de maio, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. A ação deles foi registrada em vídeos.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver os policiais transportando as drogas em diversos sacos de fibras para viaturas da Polícia Militar. De acordo com as autoridades, cerca de 17 sacos de fibras foram apreendidos.

