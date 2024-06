Homem é preso por tentativa de feminicídio contra companheira no bairro Armando Mendes

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, cumpriu nesta sexta-feira (14) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, que estava sendo procurado por tentativa de feminicídio contra sua companheira, uma mulher de 35 anos. O fato ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano, em uma via pública do bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital.

Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da unidade policial especializada, o caso ganhou grande repercussão após imagens da ação criminosa circularem nas redes sociais. No vídeo, a mulher aparece em uma calçada, sendo enforcada e agredida com socos no rosto.

Com as provas colhidas, foi solicitada a prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi concedida pela Vara de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

“Desde março, estávamos em constante investigação para localizar este homem. Na noite de ontem, após denúncias anônimas, tomamos conhecimento de que ele estaria internado em uma unidade hospitalar na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, usando um nome falso. Com base nisso, fomos ao local e o capturamos”, explicou a delegada.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião da prisão, foi constatado que ele se apresentava com o nome do irmão para se esquivar da polícia; por isso, ele também foi autuado por falsidade ideológica. A delegada pontuou a questão da dependência emocional de vítimas que não conseguem sair desse círculo vicioso.

“A vítima precisa reconhecer que está vivendo momentos que não são aceitáveis, e em seguida procurar ajuda. Na maioria das vezes, enquanto ela estiver em um relacionamento, nunca irá entender; então, a ajuda de familiares e pessoas próximas também é importante para alertá-la”, relatou Patrícia Leão.

Procedimentos

O homem responderá por tentativa de feminicídio e falsidade ideológica. Ele passará por audiência e ficará à disposição do Poder Judiciário.

