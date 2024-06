Paciente bêbado causa tumulto ao tentar agredir enfermeiros em hospital de Manaus; VÍDEO

Um homem ainda não identificado foi preso após tentar agredir funcionários e quebrar aparelhos do Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, neste domingo (16).

Um vídeo que circula nas redes socais mostra policiais tentando conter o homem que estava alterado. Nas imagens é possível ver que o paciente entra em luta corporal com as autoridades.

Em nota, a direção do hospital informou que o paciente deu entrada na unidade, após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem estava sob efeito de bebida alcoólica e no momento do atendimento médico, tentou atacar funcionários e enfermeiros, além de quebrar computadores da recepção da unidade.

”O serviço de segurança da unidade atuou para contê-lo e acionou também a Polícia Militar. O homem, após ser atendido pela equipe assistencial, foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).”

Os servidores do HPS João Lúcio prestaram depoimento sobre a agressão sofrida e a depredação do patrimônio público. Funcionários da empresa terceirizada responsável pelo transporte de pacientes, que relataram agressões e tentativas do homem em depredar a ambulância, também prestaram depoimento.

A direção afirma que não procede a informação de que houve caso de paciente não ser atendido e que, por isso, tenha tentado depredar o local.

