Sargento da PM suspeito de tráfico de drogas é baleado em confronto com a Rocam no AM

Um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), identificado como J. Silva, foi atingido a tiros na madrugada deste domingo (16) após um confronto com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) dentro da própria residência, em Iranduba, interior do Amazonas.

De acordo com informações de policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Iranduba, uma mulher, que não teve o nome divulgado, denunciou que na casa do sargento J. Silva funcionava uma boca de fumo.

Ainda conforme a PM, os policiais da Rocam entraram na casa e foram recebidos a tiros pelo policial militar. Porém, a Rocam afirmou que não entrou na casa do sargento e, que apenas, bateu na janela. Foi quando o J. Silva começou a atirar na direção da janela. Por pouco não acertou os militares da Rocam.

Os policiais da Rocam foram ouvidos na delegacia e a arma utilizada pelo sargento J. Silva foi apreendida para perícia.

O sargento foi atingido com tiros nas costas. Ele foi conduzido ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, onde encontra-se com o quadro de saúde estável. Após levar alta hospitalar ele será ouvido na delegacia.

Leia mais

Homem é morto a tiros dentro de carro na Cidade Nova, em Manaus

Homem é preso após matar namorada de 16 anos a tiros por ciúmes no AM