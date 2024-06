Caprichoso pede as bênçãos a Nossa Senhora do Carmo para o Festival de Parintins

Neste domingo, 16 de junho, diretores, conselheiros de arte, itens, colaboradores e torcedores do Boi Caprichoso se reuniram na Catedral do Carmo para uma missa especial em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. O objetivo foi pedir proteção divina para o Festival 2024, assegurando um evento abençoado e seguro para todos os envolvidos no espetáculo.

A celebração começou com uma procissão dos integrantes do bumbá, que levaram o estandarte azul e branco e demais itens, até o altar, seguida pela celebração também alusiva a padroeira de Parintins.

Foi um momento de profunda fé e devoção, compartilhado por todos os presentes.

O artista Makoy Cardoso expressou a importância desse momento. “Viemos pedir proteção para o festival, para que tudo ocorra como planejado, que seja um festival unido, e que proteja todos os trabalhadores que contribuem com essa festa. Foi um momento de grande emoção aqui, como todos os anos a gente faz”, disse.

Iollene Menezes, costureira do bumbá há mais de 10 anos, também destacou a relevância da celebração. “O nosso Boi sempre teve esse lado de fé. Sempre participamos da Romaria das Águas, da Procissão. Então, este é um momento muito especial para nós que trabalhamos no Boi, para todos os setores e para agradecer a Deus”, destacou.

A importância das bênçãos para a segurança e o sucesso do festival foi ressaltada pelo presidente do Conselho de Arte Ericky Nakanome. “Pedimos proteção e bênçãos para que possamos levar nossas alegorias abençoadas com muita segurança. Queremos apresentar um espetáculo lindo e seguro para todos os envolvidos, brincantes, artistas, equipes. A proteção espiritual é muito necessária para quem está à frente do festival e do Caprichoso na busca por esse título tão esperado”, ressaltou.

Ao final da missa, o padre Dorival Nascimento abençoou os pertences dos fiéis e pediu proteção para todos os artistas que fazem o Festival de Parintins, encerrando a celebração com uma forte mensagem de esperança e união para o evento que se aproxima.

Fotos: Pedro Coelho e Pitter Freitas

