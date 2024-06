Guarda Municipal frustra tentativa de furto em complexo de secretaria em Manaus

Uma guarnição da Guarda Municipal, da Prefeitura de Manaus, frustrou, na manhã deste domingo, 16/6, uma tentativa de furto de cabos, no complexo administrativo da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste da cidade. A ação imediata foi possível graças à vigilância das câmeras de segurança cedidas pela Semad.

Vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), a Guarda Municipal é responsável, entre outras atribuições, pela proteção ao patrimônio da prefeitura.

Os guardas avistaram um suspeito na área da subestação, onde já havia ocorrido um furto anteriormente. Ao se deslocarem até o local, o suspeito fugiu para a mata do complexo, deixando para trás uma mochila com facas, tesouras e fios elétricos que, provavelmente, já haviam sido furtados em outro local. Ele havia tentado arrombar a subestação, mas foi impedido pela rápida ação da guarnição.

Foram realizadas buscas na tentativa de capturar o infrator, mas sem sucesso. A tentativa de furto foi registrada e relatada no boletim de atendimento do grupo operacional.

Há pouco mais de um mês, no dia 6 de maio, as atividades no complexo administrativo foram suspensas em decorrência do furto de cabos na subestação do local. Lá funcionam, além da Semad, a Junta Médico-Pericial do Município (JMPM), responsável pela análise dos pedidos de licença-médica de servidores de toda a prefeitura e das solicitações de isenção de pagamento de IPTU para portadores de condições especiais de saúde; a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que responde pelos programas de bolsas, o Idiomas, o Pós-Graduação e o Universidade, e os cursos de capacitação e qualificação gratuitos, oferecidos aos servidores. O espaço também abriga toda a administração do Fundo de Saúde dos Servidores, o Manausmed.

