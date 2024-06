Incêndio no ginásio do Rio Negro Clube pode ter sido criminoso em Manaus, diz diretoria

Um incêndio atingiu o ginásio do Atlético Rio Negro Clube que fica localizado no Centro de Manaus, na noite deste domingo (16).

De acordo com a direção do clube, o incêndio começou no hall do ginásio e após um evento na quadra, alguns materiais inflamáveis foram deixados dentro do ginásio por alguém que criminosamente quis atear fogo no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que foi acionado para atender a ocorrência, três viaturas da corporação foram deslocadas para o local.

Ao chegarem, os bombeiros constataram que se tratava de princípio de incêndio em colchonetes dentro da quadra do estabelecimento, gerando uma nuvem de fumaça no local. O sinistro foi rapidamente controlado e foi realizada uma vistoria de área no imóvel.

Leia mais

Famílias afetas por incêndios recebem casas recuperadas pelo ‘Casa Manauara’

VÍDEO: Drogaria recém-inaugurada sofre princípio de incêndio na Zona Centro-Sul de Manaus