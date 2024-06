Pastor é pego traindo esposa com a sogra dentro de motel; VÍDEO

Um pastor foi flagrando traindo a esposa com a sogra dentro de um motel. Um vídeo que circulou nas redes sociais neste fim de semana mostra toda a confusão. Assista abaixo.

Nas imagens a esposa aparece entrando no quarto do motel e confrontando o marido, que foi pego de surpresa. A mulher parte pra cima do esposo que é defendido pela sogra, após as discussões ele entra em um carro e vai embora.

A cena rapidamente se tornou viral, gerando inúmeras reações e comentários nas redes sociais. Muitas pessoas expressaram seu choque e indignação, enquanto outras se mostraram incrédulas diante da situação.

”Cara muito triste por essa mulher, imagina que decepção com macho e com a própria mãe”, comentou uma internauta.”Mano, eu vivo e não vejo tudo.. que loucura”, disse outra pessoa.

Não há informações sobre onde foi o caso.

Pastor trai esposa com a sogra em motel e é pego no 'pulo' pic.twitter.com/2megLtBiOa — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 17, 2024

Leia mais

Homem é preso em flagrante por maus tratos a cachorro em Manaus

VÍDEO: Policial é flagrado agredindo mulher LGBT com tapa no rosto