Homem é preso em flagrante por maus tratos a cachorro em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na terça-feira (11), por maus-tratos a um cachorro. O animal foi encontrado debilitado em uma residência no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da unidade especializada, as diligências iniciaram após o recebimento de uma denúncia relatando que havia um cachorro sem mobilidade na residência.

“Foi oferecida ajuda para a recuperação do animal, mas o autor negou, alegando que não teria tempo porque não tinha ninguém para ficar com o filho, e ele não teria tempo para acompanhar o cão até a clínica. O cachorro apareceu com a pata traseira machucada, e ele passou a medicar o animal com tetraciclina”, disse a delegada.