Tio é preso após dar socos em sobrinha adolescente no AM

Humaitá (AM) – Um homem de 39 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (17), por lesão corporal, ameaça e injúria contra a sobrinha de 16 anos. A prisão ocorreu na rua Álvaro Maia, bairro São Pedro, em Humaitá, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, o crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, na casa da avó da vítima, ocasião em que o suspeito chegou ao imóvel apresentando comportamento agressivo.

“Na ocasião, a vítima teria pedido ao seu irmão para se afastar do homem, com medo que ele pudesse feri-lo. O autor teria se irritado e atacado a vítima, atingindo-a com aproximadamente cinco socos no rosto, durante a agressão”, falou.