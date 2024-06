Criança de 5 anos é baleada no caminho da escola

Rio de Janeiro (RJ) – Uma criança de 5 anos foi vítima de bala perdida quando estava a caminho da escola no Morro da Mineira, Catumbi, Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17). O tiro veio de um confronto entre grupos rivais que brigam para dominar o território e a venda de drogas no local.

A bala não atingiu nenhum órgão, mas ficou alojada em um músculo das costas da criança. Apesar de estar estável, ela sente muitas dores, segundo informou a mãe, Raquel Ferreira, ao G1.

“Ela conversa, ela fala, ela mesma fala “mamãe, tenha força, não chora’”. Ela quem passa força para mim e eu passo para ela. Ela está com dores e tem um buraco na cintura dela, mas ela anda um pouco”, contou Raquel.

A mãe falou que a menina fará aniversário semana que vem e que estava indo para a escola com o pai quando o tiroteio começou. Ela foi levada imediatamente ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro.

“Ele me ligou e disse para eu ficar tranquila e calma, mas que ela tinha levado um tiro. Eu escutava ela gritando e chorando muito. Para a glória de Deus, não atingiu nenhum órgão, ficou alojado no músculo e ela está fora de risco”, relatou a mãe.

Após o ocorrido, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região e informou que dois criminosos foram baleados e mortos.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

VÍDEO: motorista de app é baleada na cabeça por criminosos em Manaus

Grávida é baleada e homem é morto a tiros em residência na Zona norte de Manaus

Mãe e filha são baleadas após ex não aceitar fim de relacionamento