Mãe e filha são baleadas após ex não aceitar fim de relacionamento

Maria Clara de Oliveira Pereira, de 20 anos, e sua filha, uma criança de quatro anos, foram baleadas dentro de casa e em frente à família, na noite de terça-feira (2), em Caieiras, na Grande São Paulo.

O principal suspeito é Brendon Cunha dos Santos Azevedo, de 26 anos, ex-namorado de Maria Clara. Ele vinha fazendo ameaças a ela desde o final de dezembro após o término do relacionamento entre os dois.

Fim da relação

De acordo com a família, os dois namoraram por cerca de cinco meses, e moravam juntos havia dois.

Há cerca de duas semanas, Maria Clara decidiu terminar o relacionamento, momento em que Brendon começou a fazer ameaças e dizer que ia matá-la. Um print mostra um trecho de uma conversa entre Maria Clara e o agressor.

“Você despertou um ódio enorme dentro do meu coração”, disse Brendon em mensagem. “Vou dar seu sangue pro Exu. Juro que te mato. Assim vou ter paz”.

Veja algumas das mensagens de Brendon para Maria Clara

Brendon enviou mensagens com ameaças para Maria Clara / Reprodução

Disparos

Uma parente — que estava presente no dia do crime e preferiu não se identificar — relatou que Maria Clara, de 20 anos, estava na casa da irmã. Segundo a familiar, Brendon começou a enviar a Maria Clara mensagens por volta das 21h dizendo que ela iria morrer.

Ao chegar no local, Brendon rendeu uma vizinha, que estava com Maria Clara, para que ela abrisse a porta. Dentro da casa, seguiu para o quarto em que ela estava com a filha, a irmã, a mãe e duas sobrinhas.

Ele disparou seis vezes contra a ex-companheira. A filha de Maria Clara também foi atingida, de raspão, por um disparo. Ela já recebeu alta e está com a avó.

Maria Clara está hospitalizada em estado grave, com quadro de saúde estável.

Brendon está foragido. Procurada pela reportagem, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado pela Delegacia de Caieiras, e que exames periciais foram solicitados e serão encaminhados para análise após conclusão.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

VÍDEO: Casal briga por ‘guarda’ de iPhone 14 Plus após fim de relacionamento

Adolescente grávida é esfaqueada até a morte após pedir fim de relacionamento

Homem é preso após matar ex-mulher por não aceitar fim de relacionamento no AM